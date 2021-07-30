"Барселона" просит лидеров команды о понижении зарплаты

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

"Барселона" намерена снизить зарплаты Жерару Пике, Серхио Бускетсу, Серхи Роберто и Жорди Альбе, сообщает El Periódico de Catalunya.

По информации источника, игроки получили письмо от руководства клуба. В нем каталонский клуб просит их пойти на снижение оклада на 40%.

Представители футболистов считают требования "Барселоны" слишком радикальными.

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