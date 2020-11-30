"Барселона" просит не наказывать Месси за поступок в память о Диего Марадоне
"Барселона" обратилась с просьбой к руководству Примеры. Клуб просит отменить карточку капитана команды Лионеля Месси, которую он получил в матче с "Осасуной" (4:0).
Напомним, футболист, празднуя гол, снял игровую футболку под которой была майка его родного "Ньюэлл'с Олд Бойз". Так он отдал дань памяти легендарному футболисту Диего Марадоне, который скончался 25 ноября.
"Барселона" просит учесть особенность ситуации.
Каталонский клуб из-за поступка Месси будет вынужден заплатить 3 тысячи евро в качестве штрафа.
Не пропустите: Президент "Ньюэллз Олд Бойз" прокомментировал жест Месси в память о Марадоне. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14