"Барселона" просит не наказывать Месси за поступок в память о Диего Марадоне

"Барселона" обратилась с просьбой к руководству Примеры. Клуб просит отменить карточку капитана команды Лионеля Месси, которую он получил в матче с "Осасуной" (4:0).

Напомним, футболист, празднуя гол, снял игровую футболку под которой была майка его родного "Ньюэлл'с Олд Бойз". Так он отдал дань памяти легендарному футболисту Диего Марадоне, который скончался 25 ноября.

"Барселона" просит учесть особенность ситуации.

Каталонский клуб из-за поступка Месси будет вынужден заплатить 3 тысячи евро в качестве штрафа.

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