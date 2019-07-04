"Барселона" просит Неймара не бойкотировать предсезонную подготовку в ПСЖ

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"Барселона" просит Неймара не бойкотировать предсезонную подготовку в ПСЖ

В "Барселоне" недовольны намерениями форварда Неймара бойкотировать предсезонную подготовку в ПСЖ, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, каталонский клуб вряд ли сможет договориться о трансфере бразильца в ближайшее время.

Поэтому "блауграна" опасается, что футболист в случае саботажа только усложнит и без того непростые переговоры.

Напомним, что два года назад ПСЖ купил Неймара у "Барселоны" за 222 миллиона евро. "Сине-гранатовые" рассчитывают снизить стоимость нападающего за счёт включения в сделку одного из своих игроков.

Не пропустите: "Барселона" назвала ПСЖ максимальную сумму, которую готова заплатить за Неймара. | http://soccernews.ru
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