"Барселона" просит Неймара не переходить в "Реал"

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"Барселона" просит Неймара не переходить в "Реал"

"Барселона" по-прежнему надеется вернуть нападающего ПСЖ Неймара, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, каталонский клуб попросил футболиста не принимать предложение "Реала", которое более выгодно для него в финансовом плане.

Отмечается, что "блаугране" нужно время, чтобы предпринять новую попытку купить бразильца. Руководство "сине-гранатовых" рассчитывает, что форвард проявит терпение и не уйдёт в другую команду.

Сам Неймар хочет вернуться именно в "Барселону", но опасается, что из-за плохих отношений между клубами на "Камп Ноу" его не отпустят и придётся ещё один сезон провести в Париже.

Не пропустите: Неймар, возможно, намекнул на переход в "Реал". | http://soccernews.ru
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Карлыч69
Карлыч69

Интересно, сама Барселона об этом знает?

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