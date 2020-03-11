"Барселона" просит перенести матч Лиги Чемпионов с "Наполи"

Руководство "Барселоны" попросило УЕФА перенести ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Наполи" из-за коронавируса, сообщает El Chiringuito.

По сведениям издания, каталонский клуб не хочет проводить матч с итальянцами при пустых трибунах.

Матч "Барселона" - "Наполи" запланирован на 18 марта в Барселоне на стадионе "Камп Ноу". В первой игре команды сыграли вничью со счетом 1:1.

В данный момент число заразившихся китайским коронавирусом COVID-19 превысило 2000 человек. Умерли - 47 человек.

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