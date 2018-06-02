"Барселона" просит перенести матчи за Суперкубок Испании против "Севильи", сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, каталонский клуб настаивает на переносе поединков с 5 и 12 августа на 12 и 19 августа.

Такая просьба "Барселоны" обусловлена двумя факторами - во-первых, в начале августа "сине-гранатовые" будут в США, где у них запланирован предсезонный тур, а во-вторых, многие футболисты команды только вернутся из отпуска, поскольку будут участвовать в ЧМ-2018 и им предоставят дополнительный отдых.

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