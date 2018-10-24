"Барселона" просматривает молодого аргентинца

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"Барселона" просматривает молодого аргентинца

"Барселона" следит за игрой хавбека "Ривер Плейта" Эсекиэля Паласиоса.

Как сообщает ESPN, представители каталонского клуба остались довольны игрой 20-летнего аргентинца в матче Кубка Либертадорес против "Гремио" (0:1).

Действующее соглашение Паласиоса с клубом рассчитано до 2021 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 4 миллиона евро. Отмечается, что к Паласиосу также проявлял интерес "Атлетико".

В текущем сезоне Паласиос провел 15 матчей, в которых забил два гола.

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