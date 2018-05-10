"Барселона" просматривала игрока "Севильи" в матче с "Реалом"

Каталонская "Барселона" просматривала защитника "Севильи" Клемана Лангле в матче 34-го тура Ла Лиги с мадридским "Реалом".

Так, по сведениям испанской прессы, вчера на "Рамон Санчес Писхуан" был замечен спортивный директор "сине-гранатовых" Роберт Фернандес. Вероятнее всего, представитель каталонского гранда следил за действиями 22-летнего бека хозяев, который в "Барсе" рассматривается в качестве приоритетного кандидата на замену своему лидеру обороны Самюэлю Умтити.

Напомним, вчера "Барселона" разгромила "Вильярреал". | soccernews.ru