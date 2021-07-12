"Барселона" против ухода Гризманна в "Атлетико"

Фото: инстаграм Антуана Гризманна/Автор неизвестен

Французский нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн, скорее всего, не вернется в мадридский "Атлетико", сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, руководство каталонского клуба не хочет усиливать конкурента по чемпионату Испании. Год назад "Барселона" бесплатно отпустила в "Атлетико" форварда Луиса Суареса и он стал одним из лидеров клуба. В связи с этим "Барселона" готова продать Гризманна только в Англию или Италию.

В прошлом сезоне 30-летний Гризманн провел за "Барселону" 51 матч во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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