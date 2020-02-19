"Барселона" проведёт экстренное заседание правления клуба

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"Барселона" проведёт экстренное заседание правления клуба

"Барселона" намерена провести срочное заседание клуба, чтобы обсудить последние события в команде. Об этом сообщает Sport.es.

По данным источника, на встрече будут присутствовать президент клуба Хосеп Мария Бартомеу, четыре вице-президента, секретарь совета директоров и генеральный директор команды.

Отметим, что изначально встреча должна была состояться 28 февраля.

На заседании обсудят ситуацию клуба с соцсетями. Ранее сообщалось, что руководство "Барселоны" использовала компанию I3 Ventures, чтобы она критиковала футболистов каталонцев в соцсетях.

Кроме того, "Барселона" намерена подтвердить трансфер нападающего "Леганеса" Мартина Брайтвайта, стоимость которого составит 20 миллионов евро.

Читайте также: Бартомеу встретится с игроками "Барселоны", чтобы обсудить скандал, связанных с критикой в соцсетях. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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lesnovsky

Неужели это случится???..

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