"Барселона" проведёт экстренное заседание правления клуба
"Барселона" намерена провести срочное заседание клуба, чтобы обсудить последние события в команде. Об этом сообщает Sport.es.
По данным источника, на встрече будут присутствовать президент клуба Хосеп Мария Бартомеу, четыре вице-президента, секретарь совета директоров и генеральный директор команды.
Отметим, что изначально встреча должна была состояться 28 февраля.
На заседании обсудят ситуацию клуба с соцсетями. Ранее сообщалось, что руководство "Барселоны" использовала компанию I3 Ventures, чтобы она критиковала футболистов каталонцев в соцсетях.
Кроме того, "Барселона" намерена подтвердить трансфер нападающего "Леганеса" Мартина Брайтвайта, стоимость которого составит 20 миллионов евро.
Читайте также: Бартомеу встретится с игроками "Барселоны", чтобы обсудить скандал, связанных с критикой в соцсетях. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
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|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
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|Эспаньол
|20
|14