"Барселона" проведет еще одну встречу с агентом Дембеле

Теги барселонаусман дембеле

"Барселона" проведет еще одну встречу с агентом ДембелеФото: инстаграм Дембеле/Автор неизвестен

"Барселона" все еще надеется подписать новый контракт с французским вингером Усманом Дембеле, сообщает издание AS.

По информации источника, каталонский клуб и агент футболиста Мусса Сиссоко приняли решение провести еще одну встречу в понедельник, 3 января. Если по ее итогам продлить контракт не получится, то француз будет продан уже в январское трансферное окно.

Ранее сообщалось, что Дембеле и его агент запросили зарплату в размере 30 миллионов евро, подписной бонус в размере все тех же 30 миллионов, а также комиссионные для агента - 15 миллионов.

Также не пропустите: Холанд сообщил фанатам, где будет играть в следующем сезоне. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Холанд сообщил фанатам, где будет играть в следующем сезоне

Холанд сообщил фанатам, где будет играть в следующем сезоне

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов