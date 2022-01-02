"Барселона" проведет еще одну встречу с агентом Дембеле
Фото: инстаграм Дембеле/Автор неизвестен
"Барселона" все еще надеется подписать новый контракт с французским вингером Усманом Дембеле, сообщает издание AS.
По информации источника, каталонский клуб и агент футболиста Мусса Сиссоко приняли решение провести еще одну встречу в понедельник, 3 января. Если по ее итогам продлить контракт не получится, то француз будет продан уже в январское трансферное окно.
Ранее сообщалось, что Дембеле и его агент запросили зарплату в размере 30 миллионов евро, подписной бонус в размере все тех же 30 миллионов, а также комиссионные для агента - 15 миллионов.
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