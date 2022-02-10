"Барселона" проведет обмен Тринку на Адама Траоре

Фото: инстаграм Адама\Автор неизвестен

Испанский вингер "Вулверхэмптона" Адама Траоре, ныне выступающий в "Барселоне" на правах аренды, перейдет в каталонский клуб на постоянной основе, сообщает Луис Мигельсанц.

По информации источника, "Вулверхэмптон" и "Барса" договорились об обмене Траоре на Францишку Тринкау, который принадлежит каталонцами, но находится в аренде в английском клубе. Отмечается, что сделка может пройти без вложения денег.

Оба игрока оценены одинаково. Операция была разработана агентом обоих игроков Жорже Мендешом в начале января с согласия всех сторон и будет завершена в июне.

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