"Барселона" проведет обмен Тринку на Адама Траоре
Фото: инстаграм Адама\Автор неизвестен
Испанский вингер "Вулверхэмптона" Адама Траоре, ныне выступающий в "Барселоне" на правах аренды, перейдет в каталонский клуб на постоянной основе, сообщает Луис Мигельсанц.
По информации источника, "Вулверхэмптон" и "Барса" договорились об обмене Траоре на Францишку Тринкау, который принадлежит каталонцами, но находится в аренде в английском клубе. Отмечается, что сделка может пройти без вложения денег.
Оба игрока оценены одинаково. Операция была разработана агентом обоих игроков Жорже Мендешом в начале января с согласия всех сторон и будет завершена в июне.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18