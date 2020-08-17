"Барселона" проведет реструктуризацию команды

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"Барселона" проведет реструктуризацию команды

"Барселона" в ближайшее время планирует провести реструктуризацию команды, сообщает официальный сайт клуба.

"Совет директоров "Барселоны" утвердил отставку Энрике Сетьена с поста главного тренера команды. Данное решение является первым в рамках реструктуризации основной команды. В ближайшее время изменения будут согласованы новым главным тренером, о назначении которого будет объявлено в ближайшие дни", — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

В этом сезоне "Барселона" не сумела стать чемпионом и обладателем Кубка Испании, а в четвертьфинале Лиги Чемпионов опозорилась в матче с "Баварией" (2:8).

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