"Барселона" проведёт товарищеский матч с самым титулованным клубом ЮАР

Теги барселонамамелоди сандаунз

"Барселона" проведёт товарищеский матч с самым титулованным клубом ЮАР

На следующей неделе "Барселона" проведёт товарищеский матч с "Мамелоди Сандаунз", сообщает официальный сайт каталонского клуба.

"Сине-гранатовые" встретятся с самой титулованной командой ЮАР 16 мая в Йоханнесбурге на стадионе "Фест Нашенал Банк", который принимал финал ЧМ-2010.

Матч будет посвящён столетию со дня рождения бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы.

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