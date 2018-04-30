В понедельник "Барселона" провела чемпионский парад - игроки команды проехали по центральным улицам каталонской столицы на автобусе, а их встречали тысячи болельщиков.

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