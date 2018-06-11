"Барселона" провела переговоры по хавбеку "Аякса"

Вчера каталонская "Барселона" провела переговоры по полузащитнику амстердамского "Аякса" Френки Де Йонгу, информирует De Teelegraf.

Так, по сведениям источника, "сине-гранатовые" серьезно продвинулись в вопросе подписания 21-летнего хавбека, трансфер которого оценивается в 40 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Де Йонг забил 1 мяч и сделал 9 результативных передач в 26 матчах за "Аякс".

Напомним, Месси заблокировал уход хавбека из "Барселоны". | soccernews.ru