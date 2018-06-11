"Барселона" провела переговоры по хавбеку "Аякса"

Теги барселонааяксфренки де йонг

"Барселона" провела переговоры по хавбеку "Аякса"Вчера каталонская "Барселона" провела переговоры по полузащитнику амстердамского "Аякса" Френки Де Йонгу, информирует De Teelegraf.

Так, по сведениям источника, "сине-гранатовые" серьезно продвинулись в вопросе подписания 21-летнего хавбека, трансфер которого оценивается в 40 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Де Йонг забил 1 мяч и сделал 9 результативных передач в 26 матчах за "Аякс".

Напомним, Месси заблокировал уход хавбека из "Барселоны". | soccernews.ru

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