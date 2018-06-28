"Барселона" провела переговоры по хавбеку "Аякса"

Каталонская "Барселона" провела переговоры по полузащитнику амстердамского "Аякса" Френки де Йонгу, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, вчера в Испании побывал агент 21-летнего хавбека Али Дурсун, который встретился с представителями "сине-гранатовых", чтобы обсудить возможность переезда его клиента на "Камп Ноу". Детали этой встречи пока остаются неизвестными, однако предполагается, что каталонский гранд попробует достичь соглашения как с самим игроком, так и его клубом о переносе трансфера на следующее лето.

Напомним, в новом сезоне "Барселона" намерена перевести Серхи Роберто в середину поля. | soccernews.ru