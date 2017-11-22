"Барселона" провела переговоры с агентом Горетцки

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"Барселона" провела переговоры с агентом ГоретцкиКаталонская "Барселона" провела переговоры с агентом полузащитника гельзенкирхенского "Шальке" Леоном Горетцки.

Как информирует SportBild, обсуждение возможного перехода 22-летнего хавбека "кобальтовых" в стан "сине-гранатовых" состоялось между сторонами во время перерыва на игры сборных команд. Результаты этих переговоров пока остаются неизвестными.

Напомним, Хави высказался о возможном переходе Горетцки в "Барселону". | soccernews.ru

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