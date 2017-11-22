"Барселона" провела переговоры с агентом Горетцки

Каталонская "Барселона" провела переговоры с агентом полузащитника гельзенкирхенского "Шальке" Леоном Горетцки.

Как информирует SportBild, обсуждение возможного перехода 22-летнего хавбека "кобальтовых" в стан "сине-гранатовых" состоялось между сторонами во время перерыва на игры сборных команд. Результаты этих переговоров пока остаются неизвестными.