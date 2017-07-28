"Барселона" провела переговоры с Мбаппе

Каталонская "Барселона" провела переговоры с агентом форварда "Монако" Килианом Мбаппе, информирует sport.es.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" вышли на контакт с представителем 18-летнего нападающего монегасков, дабы прояснить ситуацию с его будущим - имеет ли он договоренность с каким-либо из клубов и готов ли он будет перебраться в стан вице-чемпиона Испании. Ответ агента полностью удовлетворил "Барсу" - перспективный форвард не заключал соглашений с другими клубами, при этом он готов будет принять предложение одного из грандов, если ему будет гарантировано место в стартовом составе новой команды.

Напомним, "МЮ" следит за ситуацией вокруг "Реала" и Мбаппе. | soccernews.ru