"Барселона" провела переговоры с Мбаппе

Теги монаконеймарпсжбарселонакилиан мбаппе

"Барселона" провела переговоры с МбаппеКаталонская "Барселона" провела переговоры с представителями форварда "Монако" Килиана Мбаппе, информирует sport.es.

По сведениям издания, стороны обсудили возможный переход 18-летнего нападающего монегасков в стан "сине-гранатовых". Во многом трансфер перспективного француза будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с уходом Неймара из "Барсы" во французский ПСЖ.

Напомним, Мбаппе сообщил "Монако" о намерении покинуть клуб. | soccernews.ru

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