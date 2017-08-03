"Барселона" провела переговоры с Мбаппе

Каталонская "Барселона" провела переговоры с представителями форварда "Монако" Килиана Мбаппе, информирует sport.es.

По сведениям издания, стороны обсудили возможный переход 18-летнего нападающего монегасков в стан "сине-гранатовых". Во многом трансфер перспективного француза будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с уходом Неймара из "Барсы" во французский ПСЖ.

Напомним, Мбаппе сообщил "Монако" о намерении покинуть клуб. | soccernews.ru