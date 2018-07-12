"Барселона" провела первую встречу с представителями Азара

Каталонская "Барселона" провела первую встречу с представителями вингера лондонского "Челси" Эдена Азара, информирует sport.es.

Так, по сведениям издания, "сине-гранатовые" обозначили агентам бельгийца заинтересованность в его подписании. Окружение 27-летнего игрока "аристократов" заверило в свою очередь, что их клиент готов покинуть "Стэмфорд Бридж" и рассмотреть вопрос о своем переезде на "Камп Ноу".

Напомним, сегодня "Барселона" подпишет своего второго летнего новичка. | soccernews.ru