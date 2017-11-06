"Барселона" провела предварительные переговоры с "Ливерпулем" по Коутиньо

Каталонская "Барселона" провела предварительные переговоры с английским "Ливерпулем" по полузащитнику английского клуба Филиппе Коутиньо.

По информации sport.es, спортивный директор "сине-гранатовых" Роберт Фернандес на выходных посетил Англию, где не только посетил матчи "Вест Хэм" - "Ливерпуль" и "Челси" - "Манчестер Юнайтед", но и встретился с руководством "мерсисайдцев". Предположительно во время встречи стороны обсудили возможный трансфер бразильского хавбека.

Напомним, на Коутиньо появился новый претендент, готовый заплатить за него 175 миллионов евро. | soccernews.ru