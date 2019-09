"Барселона" провела презентацию третьей формы на текущий сезон

"Барселона" провела официальную презентацию третьего комплекта формы на сезон 2019/20.

Экипировка выполнена в бирюзовом цвете с геометрическим орнаментом и сине-гранатовыми вставками. Технический спонсор клуба - Nike.

The third kit is here!

What do you think? pic.twitter.com/EqUZjeG82r