"Барселона" провела презентацию третьей формы на текущий сезон

"Барселона" провела официальную презентацию третьего комплекта формы на сезон 2019/20.

Экипировка выполнена в бирюзовом цвете с геометрическим орнаментом и сине-гранатовыми вставками. Технический спонсор клуба - Nike.

The third kit is here!

What do you think? pic.twitter.com/EqUZjeG82r — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 12, 2019

Первый матч в новой форме "блауграна" проведёт уже на следующей неделе. Это произойдёт 17 сентября в поединке Лиги Чемпионов против дортмундской "Боруссии".

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