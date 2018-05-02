"Барселона" провела встречу с сестрой Гризманна

Каталонская "Барселона" провела встречу с сестрой форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна, которая также является его агентом.

Так, по сведениям Catalunya Radio, стороны уже обсудили условия контракта 27-летнего нападающего "матрасников" с "сине-гранатовыми", срок действия которого будет рассчитан на пять лет.

Ожидается, что трансфер француза в "Барсу" будет закрыт уже в начале лета.