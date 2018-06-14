"Барселона" проявляет интерес к четырем игрокам ПСЖ

Каталонская "Барселона" проявляет интерес сразу к четырем игрокам ПСЖ, информирует sport.es.

Так, по сведениям издания, "сине-гранатовые" вполне могут воспользоваться тем, что парижане будут вынуждены продать ряд из своих игроков - кого-то из-за необходимости соответствия правилу финансового Fair Play, а кого-то из-за разногласий с главной звездой команды Неймара. В частности, каталонский гранд имеет виды на полузащитников Адриана Рабьо и Марко Верратти, вингера Анхеля Ди Марию и форварда Эдинсона Кавани.

Напомним, "Барселона" заинтересовалась Головиным. | soccernews.ru