"Барселона" проявляет интерес к четырем игрокам ПСЖ

3 Теги барселонапсжанхель ди марияэдинсон кавани марко верраттиадриан рабьо

"Барселона" проявляет интерес к четырем игрокам ПСЖКаталонская "Барселона" проявляет интерес сразу к четырем игрокам ПСЖ, информирует sport.es.

Так, по сведениям издания, "сине-гранатовые" вполне могут воспользоваться тем, что парижане будут вынуждены продать ряд из своих игроков - кого-то из-за необходимости соответствия правилу финансового Fair Play, а кого-то из-за разногласий с главной звездой команды Неймара. В частности, каталонский гранд имеет виды на полузащитников Адриана Рабьо и Марко Верратти, вингера Анхеля Ди Марию и форварда Эдинсона Кавани.

Напомним, "Барселона" заинтересовалась Головиным. | soccernews.ru

Комментарии
ВИКТОР

давайте только кавани

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Виталя

Вератти больше подходит имхо

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ВИКТОР

давайте только кавани

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