"Барселона" проявляет интерес к четырем топовым полузащитникам
Каталонская "Барселона" проявляет интерес сразу к четырем топовым полузащитникам, информирует fichajes.com.
Так, по сведениям источника, в сферу интересов "сине-гранатовых" входят Миралем Пьянич ("Ювентус"), Кристиан Эриксен ("Тоттенхэм"), Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити") и Тьяго Алькантара ("Бавария"). Вполне вероятно, что чемпион Испании будет готов подписать кого-то из них этим летом после того, как ему не удалось заполучить форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.
Напомним, "Барселона" нацелилась на ведущего игрока сборной Мексики. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|93
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|79
|3
|Реал Мадрид
|38
|76
|4
|Валенсия
|38
|73
|5
|Вильярреал
|38
|61
|6
|Бетис
|38
|60
|7
|Севилья
|38
|58
|8
|Хетафе
|38
|55
|9
|Эйбар
|38
|51
|10
|Жирона
|38
|51
|11
|Реал Сосьедад
|38
|49
|12
|Сельта Виго
|38
|49
|13
|Эспаньол
|38
|49
|14
|Алавес
|38
|47
|15
|Леванте
|38
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|38
|43
|17
|Леганес
|38
|43
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|29
|19
|Лас Пальмас
|38
|22
|20
|Малага
|38
|20