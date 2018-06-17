"Барселона" проявляет интерес к четырем топовым полузащитникам

Каталонская "Барселона" проявляет интерес сразу к четырем топовым полузащитникам, информирует fichajes.com.

Так, по сведениям источника, в сферу интересов "сине-гранатовых" входят Миралем Пьянич ("Ювентус"), Кристиан Эриксен ("Тоттенхэм"), Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити") и Тьяго Алькантара ("Бавария"). Вполне вероятно, что чемпион Испании будет готов подписать кого-то из них этим летом после того, как ему не удалось заполучить форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

Напомним, "Барселона" нацелилась на ведущего игрока сборной Мексики. | soccernews.ru