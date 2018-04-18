"Барселона" проявляет интерес к двум игрокам из Англии

Теги барселонаманчестер юнайтедантони мартиальрайан сессеньонфулхэм

"Барселона" проявляет интерес к двум игрокам из АнглииКаталонская "Барселона" проявляет интерес к двум игрокам из Англии, информирует fichajes.com.

Так, по сведениям источника, "сине-гранатовые" рассматривают варианты с приобретением вингера "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаля и полузащитника "Фулхэма" Райана Сессеньона.

Отметим, что 17-летний хавбек "дачников" был назван лучшим игроком текущего сезона в Чемпионшипе. Он входит в сферу интересов практически всех английских грандов.

Не пропустите: "Барселона" определилась с приоритетным кандидатом на замену Ракитичу. | soccernews.ru

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3 Ливерпуль 34 70
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5 Челси 33 60
6 Арсенал Лондон 33 54
7 Бернли 33 52
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9 Эвертон 34 42
10 Ньюкасл Юнайтед 33 41
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