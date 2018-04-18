Каталонская "Барселона" проявляет интерес к двум игрокам из Англии, информирует fichajes.com.

Так, по сведениям источника, "сине-гранатовые" рассматривают варианты с приобретением вингера "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаля и полузащитника "Фулхэма" Райана Сессеньона.

Отметим, что 17-летний хавбек "дачников" был назван лучшим игроком текущего сезона в Чемпионшипе. Он входит в сферу интересов практически всех английских грандов.

Не пропустите: "Барселона" определилась с приоритетным кандидатом на замену Ракитичу. | soccernews.ru