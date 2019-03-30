"Барселона" проявляет интерес к Киммиху

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"Барселона" проявляет интерес к Киммиху

"Барселона" рассматривает вариант с покупкой защитника "Баварии" Джошуа Киммиха.

Однако как сообщает Mundo Deportivo, в мюнхенском клубе ценят 24-летнего игрока, и, скорее всего, заблокируют его уход.

Соглашение немца с клубом рассчитано до лета 2023 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 60 миллионов евро.

Киммих выступает за "Баварию" с 2015 года. В этом сезоне он провел 37 игр, в которых отметился двумя голами и 14 ассистами.

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