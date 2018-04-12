"Барселона" проявляет интерес к ключевому хавбеку "Ювентуса"

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"Барселона" проявляет интерес к ключевому хавбеку "Ювентуса"Каталонская "Барселона" проявляет интерес к ключевому полузащитнику туринского "Ювентуса" Миралему Пьяничу.

Так, по сведениям испанской прессы, "сине-гранатовые" видят в 28-летнем хавбеке "старой синьоры" идеального кандидата на замену Андресу Иньесте и Ивану Ракитичу, которые могут покинуть клуб уже ближайшим летом.

В нынешнем сезоне Пьянич забил 6 мячей и сделал 12 результативных передач в 38 матчах за "Ювентус".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" нацелился на ведущего хавбека "Барселоны". | soccernews.ru

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