"Барселона" проявляет интерес к ключевому хавбеку "Ювентуса"

Каталонская "Барселона" проявляет интерес к ключевому полузащитнику туринского "Ювентуса" Миралему Пьяничу.

Так, по сведениям испанской прессы, "сине-гранатовые" видят в 28-летнем хавбеке "старой синьоры" идеального кандидата на замену Андресу Иньесте и Ивану Ракитичу, которые могут покинуть клуб уже ближайшим летом.

В нынешнем сезоне Пьянич забил 6 мячей и сделал 12 результативных передач в 38 матчах за "Ювентус".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" нацелился на ведущего хавбека "Барселоны". | soccernews.ru