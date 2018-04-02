"Барселона" проявляет интерес к ключевому защитнику ПСЖ

Теги барселонасамюэль умтитипсжмаркиньос

"Барселона" проявляет интерес к ключевому защитнику ПСЖКаталонская "Барселона" проявляет интерес к ключевому защитнику ПСЖ Маркиньосу, информирует испанская пресса.

Сообщается, что "сине-гранатовые" рассматривают кандидатуру 23-летнего бека парижан в качестве одного из кандидатов на замену лидеру своей обороны Самюэлю Умтити, который может сменить команду ближайшим летом. Ожидается, что сам бразилец будет вполне не против попробовать свои силы в Ла Лиге.

В нынешнем сезоне Маркиньос забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи в 33 матчах за ПСЖ.

Напомним, Умтити высказался о возможном переходе Неймара в "Реал". | soccernews.ru

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