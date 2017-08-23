"Барселона" проявляет интерес к Лансини

Хавбек "Вест Хэма" Мануэль Лансини попал в сферу интересов "Барселоны", сообщает The Sun.

По сведениям издания, каталонцы рассматривают игрока в качестве альтернативы Коутиньо, которого "Ливерпуль" отказывается продавать.

В прошлом сезоне Лансини провел 39 матчей, отметился 8 голами и 3 ассистами.

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