"Барселона" проявляет интерес к лучшему бомбардиру Серии А

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"Барселона" проявляет интерес к лучшему бомбардиру Серии А

Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле попал в сферу интересов "Барселоны".

По сведениям As, каталонцы рассматривают 30-летнего итальянца в качестве замены 33-летнему Луису Суаресу, который, скорее всего, покинет клуб.

Напомним, что в минувшем сезоне Иммобиле стал лучшим бомбардиром Серии А, забив 36 голов.

Отмечается, что у игрока возникли проблемы с продлением контракта с клубом. Иммобиле просит о повышении зарплаты, однако "Лацио" не может это осуществить.

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