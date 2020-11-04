"Барселона" проявляет интерес к Ндомбеле

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"Барселона" проявляет интерес к Ндомбеле

"Барселона" интересуется хавбеком "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле.

По сведениям Goal.com, каталонцы рассматривают возможность трансфера 23-летнего француза. Однако в "Барсе" понимают, что "шпоры" не расстанутся с игроком в зимнее трансферное окно, поэтому попытаются заполучить его летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что у Ндомбеле был конфликт с наставником команды Жозе Моуринью.

Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

В этом сезоне Ндомбеле провел 10 игр и забил два гола.

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