"Барселона" проявляет интерес к Парехо
Хавбек "Валенсии" Даниэль Парехо может продолжить карьеру в "Барселоне", сообщает Onda Cero.
По информации ресурса, каталонцы могут приобрести футболиста, если Андре Гомеш покинет клуб.
В прошлом сезоне Парехо сыграл 39 матчей, забил 6 голов и отдал 11 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Сосьедад
|2
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|2
|Барселона
|2
|6
|3
|Леганес
|2
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|2
|4
|5
|Реал Мадрид
|2
|4
|6
|Жирона
|2
|4
|7
|Леванте
|2
|4
|8
|Валенсия
|2
|4
|9
|Севилья
|2
|4
|10
|Атлетик Бильбао
|2
|4
|11
|Эйбар
|2
|3
|12
|Бетис
|2
|3
|13
|Эспаньол
|2
|1
|14
|Хетафе
|2
|1
|15
|Депортиво Ла-Корунья
|2
|1
|16
|Сельта Виго
|2
|0
|17
|Малага
|2
|0
|18
|Алавес
|2
|0
|19
|Вильярреал
|2
|0
|20
|Лас Пальмас
|2
|0