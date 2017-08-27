"Барселона" проявляет интерес к Парехо

Хавбек "Валенсии" Даниэль Парехо может продолжить карьеру в "Барселоне", сообщает Onda Cero.

По информации ресурса, каталонцы могут приобрести футболиста, если Андре Гомеш покинет клуб.

В прошлом сезоне Парехо сыграл 39 матчей, забил 6 голов и отдал 11 ассистов.

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