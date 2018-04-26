"Барселона" проявляет интерес к трем полузащитникам

Теги барселонаюлиан вайгльборуссия дортмундаяксфренки де йонгдонни ван де бек

"Барселона" проявляет интерес к трем полузащитникамКаталонская "Барселона" проявляет интерес сразу к трем полузащитникам, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что в сферу интересов "сине-гранатовых" входят хавбеки амстердамского "Аякса" Френки де Йонг и Донни ван де Бек, а также игрок середины поля дортмундской "Боруссии" Юлиан Вайгль.

Напомним, "Барселона" и "Реал" проявляют интерес к Джеко. | soccernews.ru

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