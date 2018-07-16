"Барселона" проявляет интерес к трем полузащитникам

Теги барселонаадриан рабьополь погбастивен нзонзи

"Барселона" проявляет интерес к трем полузащитникамКаталонская "Барселона" проявляет интерес сразу к трем полузащитникам, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, "сине-гранатовые" рассматривают возможности приобретения Адриана Рабьо из ПСЖ, Поля Погба из "Манчестер Юнайтед" и Стивена Н'Зонзи из "Севильи".

Напомним, стала известна позиция Рабьо по возможному трансферу Рабьо в "Барселону". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

ЦСКА согласовал уход Головина в другой клуб

ЦСКА согласовал уход Головина в другой клуб

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов