"Барселона" проявляет интерес к трем полузащитникам

Каталонская "Барселона" проявляет интерес сразу к трем полузащитникам, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, "сине-гранатовые" рассматривают возможности приобретения Адриана Рабьо из ПСЖ, Поля Погба из "Манчестер Юнайтед" и Стивена Н'Зонзи из "Севильи".

Напомним, стала известна позиция Рабьо по возможному трансферу Рабьо в "Барселону". | soccernews.ru