"Барселона" проявляет интерес к ведущему защитнику "Баварии"

Теги барселонабавария мюнхенджошуа киммих

"Барселона" проявляет интерес к ведущему защитнику "Баварии"Каталонская "Барселона" проявляет интерес к ведущему защитнику мюнхенской "Баварии" Джошуа Киммиху.

Как информирует испанская пресса, "сине-гранатовые" видят в 23-летнем беке чемпионов Германии идеального кандидата на закрытие своей проблемной позиции на правом фланге обороны.

В нынешнем сезоне Киммих забил 6 мячей и сделал 17 результативных передач в 47 матчах за "Баварию".

Напомним, "Барселона" представила видео последней недели пребывания Иньесты в клубе. | soccernews.ru

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