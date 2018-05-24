"Барселона" проявляет интерес к ведущему защитнику "Баварии"

Каталонская "Барселона" проявляет интерес к ведущему защитнику мюнхенской "Баварии" Джошуа Киммиху.

Как информирует испанская пресса, "сине-гранатовые" видят в 23-летнем беке чемпионов Германии идеального кандидата на закрытие своей проблемной позиции на правом фланге обороны.

В нынешнем сезоне Киммих забил 6 мячей и сделал 17 результативных передач в 47 матчах за "Баварию".

Напомним, "Барселона" представила видео последней недели пребывания Иньесты в клубе. | soccernews.ru