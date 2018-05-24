"Барселона" проявляет интерес к ведущему защитнику "Баварии"
Каталонская "Барселона" проявляет интерес к ведущему защитнику мюнхенской "Баварии" Джошуа Киммиху.
Как информирует испанская пресса, "сине-гранатовые" видят в 23-летнем беке чемпионов Германии идеального кандидата на закрытие своей проблемной позиции на правом фланге обороны.
В нынешнем сезоне Киммих забил 6 мячей и сделал 17 результативных передач в 47 матчах за "Баварию".
Напомним, "Барселона" представила видео последней недели пребывания Иньесты в клубе. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|84
|2
|Шальке
|34
|63
|3
|Хоффенхайм
|34
|55
|4
|Боруссия Дортмунд
|34
|55
|5
|Байер Леверкузен
|34
|55
|6
|РБ Лейпциг
|34
|53
|7
|Штутгарт
|34
|51
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|49
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|47
|10
|Герта
|34
|43
|11
|Вердер Бремен
|34
|42
|12
|Аугсбург
|34
|41
|13
|Ганновер 96
|34
|39
|14
|Майнц 05
|34
|36
|15
|Фрайбург
|34
|36
|16
|Вольфсбург
|34
|33
|17
|Гамбург
|34
|31
|18
|Кельн
|34
|22