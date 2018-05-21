Каталонская "Барселона" проявляет интерес к защитнику "Манчестер Юнайтед" Дейли Блинду, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что "сине-гранатовые" намерены воспользоваться тем, что "красные дьяволы" планируют выставить 28-летнего бека на трансфер и подписать его, особо не тратясь на его покупку.

В нынешнем сезоне Блинд забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 17 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Месси дал оценку выступлению "Барселоны" в текущем сезоне. | soccernews.ru