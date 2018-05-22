"Барселона" проявляет интерес к звезде "Манчестер Юнайтед"

Каталонская "Барселона" проявляет интерес к звездному полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Полю Погба.

Так, по сведениям испанской прессы, в стане "сине-гранатовых" рассматривается вопрос о возможном приобретении 25-летнего хавбека "красных дьяволов" ближайшим летом.

В нынешнем сезоне Погба забил 6 мячей и сделал 12 результативных передач в 37 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Гомеш близок к уходу из "Барселоны". | soccernews.ru