"Барселона" - ПСЖ: где смотреть онлайн

16 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов сыграют "Барселона" и "Пари Сен-Жермен". Поединок пройдет в Барселоне на стадионе "Камп Ноу".

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть в эфире телеканала "Матч ТВ". Начало встречи - в 23:00 мск.

"Барселона" и ПСЖ в 12-й раз встретятся в еврокубках. На данный момент впереди каталонский клуб, который одержал пять побед при трех поражениях. Еще три поединка завершились вничью. Разница мячей 22-16 в пользу "Барселоны".

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