"Барселона", ПСЖ и "Ливерпуль" интересуются кипером "Ромы" Аллисоном

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"Барселона", ПСЖ и "Ливерпуль" интересуются кипером "Ромы" Аллисоном

"Барселона", ПСЖ и "Ливерпуль" проявляют интерес к бразильскому вратарю "Ромы" Алиссону Бекеру, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, топ-клубы намерены приобрести голкипера уже в зимнее трансферное окно. Шансы каталонцев подписать бразильца являются самыми низкими, так как они рассматривают его лишь в качестве дублера основному вратарю Марку-Андре тер Штегену. Что касается ПСЖ и "Ливерпуля", то эти клубы ищут нового первого номера.

В этом сезоне 25-летний Алиссон провел за "Рому" 24 матча во всех турнирах и пропустил 17 мячей.

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