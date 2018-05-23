"Барселона", ПСЖ и "Манчестер Сити" соперничают за бразильского вингера

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"Барселона", ПСЖ и "Манчестер Сити" соперничают за бразильского вингераКаталонская "Барселона", ПСЖ и "Манчестер Сити" соперничают за вингера "Сантоса" Родриго, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, лидером в борьбе за 17-летнего игрока являются "сине-гранатовые". Однако на сегодняшний день ни каталонский гранд, ни парижане с горожанами не готовы платить за перспективного футболиста 50 миллионов евро, прописанные в качестве суммы отступных в его контракте.

Напомним, стала известна будущая зарплата Буффона в ПСЖ. | soccernews.ru

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