"Барселона", ПСЖ и "Манчестер Сити" соперничают за бразильского вингера

Каталонская "Барселона", ПСЖ и "Манчестер Сити" соперничают за вингера "Сантоса" Родриго, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, лидером в борьбе за 17-летнего игрока являются "сине-гранатовые". Однако на сегодняшний день ни каталонский гранд, ни парижане с горожанами не готовы платить за перспективного футболиста 50 миллионов евро, прописанные в качестве суммы отступных в его контракте.

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