"Барселона" пытается перехватить Алабу у "Реала"

Будущее защитника мюнхенской "Баварии" Давида Алабы остаётся неопределённым, пишет Sport.es.

По информации источника, переговоры австрийца с "Реалом" застопорились из-за кандидата в президенты "Барселоны" Жоана Лапорты.

Представитель каталонского клуба воспользовался своими дружественными отношениями с агентом футболиста Пини Захави и притормозил вероятный переход универсала в стан конкурента.

Лапорта хотел бы видеть Алабу в "Барселоне", но такая сделка маловероятна из-за больших финансовых проблем "сине-гранатовых".

Напомним, что 28-летний игрок на этой неделе объявил об уходе из "Баварии" по окончании нынешнего сезона в связи с истечением контракта.

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