"Барселона" пытается перехватить Малкома у "Ромы"

"Барселона" вступила в борьбу за бразильского полузащитника "Бордо" Малкома, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, французский клуб может отменить договоренность о трансфере игрока в "Рому" за 36 миллионов евро, так как каталонцы сделали более выгодное предложение.

Таким образом, каталонцы могут перехватить 21-летнего Малкома у "Ромы".

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