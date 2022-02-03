"Барселона" пытается переманить лидера "Интера"

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"Барселона" пытается переманить лидера "Интера"

Фото твиттер Марцело Брозовича

"Барселона" работает над подписанием полузащитника миланского "Интера" Марцело Брозовича.

По информации Sport.es, представители каталонского клуба контактировали с 29-летним футболистом и убеждали его не продлевать контракт с "нерадзурри".

"Сине-гранатовые" рассчитывают заполучить звёздного хорвата летом на правах свободного агента.

В текущем сезоне Брозович сыграл за "Интер" 29 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.

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