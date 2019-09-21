"Барселона" пытается переманить перспективного воспитанника "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедбарселонаэйнджел гоместрансферы

"Барселона" пытается переманить перспективного воспитанника "Манчестер Юнайтед"

"Барселона" хочет заполучить атакующего полузащитника "Манчестер Юнайтед" Эйнджела Гомеса.

По информации Manchester Evening News, "блауграна" намерена заполучить 19-летнего англичанина следующим летом, когда тот станет свободным агентом.

Руководство "красных дьяволов" пытается договориться с перспективным хавбеком о продлении контракта, однако игрок пока отказывается подписывать новое соглашение.

Гомес - воспитанник "МЮ", за основную команду он дебютировал в мае 2017 года и с тех пор провёл всего 5 матчей. Его рыночная стоимость - 4 миллиона евро.

Не пропустите: У "Барселоны" могут возникнуть проблемы с финансовым фейр-плей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Давид Силва забил самый быстрый гол в этом сезоне АПЛ

Давид Силва забил самый быстрый гол в этом сезоне АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 4 12
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 4 10
3 Лестер Сити Лестер Сити 4 8
4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 7
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 7
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 5
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4 5
9 Челси Челси 4 5
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 3 4
11 Бернли Бернли 4 4
12 Эвертон Эвертон 3 4
13 Саутгемптон Саутгемптон 4 4
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 4
15 Борнмут Борнмут 4 4
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 4 4
17 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3 3
18 Астон Вилла Астон Вилла 4 3
19 Норвич Сити Норвич Сити 4 3
20 Уотфорд Уотфорд 4 1
Полная таблица

топ-5 тегов