"Барселона" пытается переманить перспективного воспитанника "Манчестер Юнайтед"

"Барселона" хочет заполучить атакующего полузащитника "Манчестер Юнайтед" Эйнджела Гомеса.

По информации Manchester Evening News, "блауграна" намерена заполучить 19-летнего англичанина следующим летом, когда тот станет свободным агентом.

Руководство "красных дьяволов" пытается договориться с перспективным хавбеком о продлении контракта, однако игрок пока отказывается подписывать новое соглашение.

Гомес - воспитанник "МЮ", за основную команду он дебютировал в мае 2017 года и с тех пор провёл всего 5 матчей. Его рыночная стоимость - 4 миллиона евро.

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