"Барселона" пытается скрыть очередную травму Дембеле

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле, судя по всему, получил очередную травму.

Как сообщает As, 22-летний француз имеет проблемы с мышцами бедра левой ноги. Вероятно, игрок травмировался в матче против "Славии" и из-за повреждения отсутствовал в заявке на игру с "Леванте".

Отмечается, что "Барселона" старается скрыть информацию о травме Дембеле, как было ранее с Лионелем Месси.

В текущем сезоне Дембеле провел пять матчей, в которых забил один гол.

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