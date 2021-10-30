"Барселона" пытается трудоустроить Умтити и Ваге в РПЛ

Фото инстаграм Самюэля Умтити

Защитники "Барселоны" Самюэль Умтити и Мусса Ваге, возможно, сменят команду во время зимнего трансферного окна.

По информации Football News West Africa, "сине-гранатовые" предложили услуги обоих футболистов четырём клубам из России и Турции.

Сообщается, что подписать француза и сенегальца могут "Спартак", "Динамо", "Фенербахче" и "Бешикташ".

В текущем сезоне Умтити и Ваге не провели ни одного матча за "Барсу".

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