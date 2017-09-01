"Барселона" пытается закрыть сделку по Ди Марие

"Барселона" не теряет надежд купить полузащитника ПСЖ Анхеля Ди Марию, сообщает Marca.

По сведениям издания, каталонский клуб рассчитывает оформить переход 29-летнего аргентинца до закрытия трансферного окна.

Ранее "Барселона" и ПСЖ обсуждали возможную сделку, но не могли согласовать сумму компенсации за футболиста.

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