"Барселона" пыталась купить форварда "Тоттенхэма" после срыва трансфера Неймара

"Барселона" хотела купить бразильского нападающего "Тоттенхэма" Лукаса Моуру после того, как сорвался трансфер форварда ПСЖ Неймара, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, каталонский клуб в последний день трансферного окна попытался купить Моуру, но "Тоттенхэм" затребовал за него более 50 миллионов евро. Впрочем, такая стоимость не устроила "Барселону".

Напомним, что "Барселона" длительное время вела переговоры по трансферу 27-летнего Неймара, но так и не сумела договориться с парижским клубом.

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